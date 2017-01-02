Курское «Динамо» начало второй круг женской Евролиги с победы

Накануне курское «Динамо» начало второй круг женской Евролиги. В домашнем матче команда Соловьиного края разгромила польскую «Вислу». Итог встречи - 96:59. Уже в первой половине встречи «бело-голубые» задали победный настрой - 52:30. В следующей части игры противнику так и не удалось догнать наших девчонок. К слову, удача от соперника отвернулась не только в плане забитых мячей. Этот матч для «Вислы» оказался богатым на травмы, из-за чего приходилось неоднократно останавливать игру.

Лучший результат показала Ннемкади Огвумике, она заработала 21 балл. На счету Энджел Маккотри 15 очков. Следующий матч Евролиги «динамовки» проведут на выезде. 18 января они сразятся с турецким «Мерсином».

Сегодня, 12:00