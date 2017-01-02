В курском бэби-боксе оставили новорожденную девочку

В Курске полицейские закончили проверку по факту оставления новорождённой девочки в бэби-боксе детской больницы на улице Кольцова. Предположительно, мать поместила ребёнка в капсулу вечером 10 января, о чём персонал известила специальная сигнализация. Медсестра незамедлительно забрала младенца и осмотрела с педиатром. Девочка весом 3 килограмма и ростом 51 сантиметр была завёрнута в конверт для выписки, не имела телесных повреждений или других видимых проблем со здоровьем. Медики обнаружили на её руке бирку с датой рождения – 5 января, а также следы от прививок, которые делают детям сразу после появления на свет. Инспекторы по делам несовершеннолетних установили, что в действиях женщины, оставившей ребёнка, нет состава преступления. Такой же позиции придерживаются сотрудники Следственного комитета. Более того курянка, решившая отказаться от дитя анонимно, приняла единственно верное решение - отметили в УМВД. Мать будет освобождена от какой-либо ответственности, так как благодаря бэби-боксу жизнь ребёнка не подверглась опасности. Органы опеки уже занимаются судьбой девочки. Сейчас она проходит полный курс обследования в детской больнице, а затем ее поместят в дом малютки, где ей начнут искать новых родителей.

Сегодня, 12:06