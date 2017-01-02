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В Курской области на Крещение будет 20 купелей

Сегодня, 12:39
В Курской области на Крещение будет 20 купелей
В праздник Крещения Господня в Курской области будет 49 мест массового купания. Это 29 прорубей и 20 купелей. За безопасностью будут следить 455 человек – спасатели, сотрудники полиции, медики, добровольцы, а также 170 единиц техники. Их дежурство начнётся с 18 часов 18 января и закончится в 14 часов 19 января. По традиции самым массовым местом для обряда омовения станет Коренная пустынь. Там оборудуют 2 купельных павильона и 2 спуска к реке Тускарь. Место купания будет огорожено и оснащено страховочным канатом. Также там предусмотрят помещения для обогрева и переодевания. Как рассказал начальник отдела Главного управления МЧС России по Курской области Владимир Потанин, также популярностью у жителей региона пользуются 2 пляжа – на Ермошкином озере и у Кировского моста. По его словам, ежегодно там купаются в Крещение до 300-400 человек. «Основной наплыв, порядка 5-6 тысяч людей, будет непосредственно в Коренной пустыни. На каждом месте будет минимум два спасателя. Кроме них контроль в 22 районах области будет осуществлён инспекторами ГИМС, сотрудниками УМВД, работниками здравоохранения и оперативными группами муниципальных образований», - пояснил Потанин. В свою очередь в полиции напомнили, что находиться в местах массовых купаний в состоянии алкогольного опьянения запрещено.  

 

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