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В первые дни января курские пограничники задержали шестерых нарушителей

Сегодня, 12:52
В первые дни января курские пограничники задержали шестерых нарушителей
В первые дни 2017 года граждане нескольких стран не оставляли попытки незаконно проникнуть в Россию, однако были задержаны курскими пограничниками. Как сообщили в пресс-службе ведомства,  первого нарушителя выявили уже 1 января 2017 года в районе населенного пункта Локоть Рыльского района. Гражданин Украины попытался проникнуть в Россию, что здесь трудоустроиться. Однако на его пути встали пограничники. 6 января вблизи  Теткино Глушковского района пограничный наряд задержал еще двух украинцев. Их уже привлекли к административной ответственности в виде штрафов и выдворения за пределы нашей страны. 10 января снова в Глушковском районе задержали троих нарушителей границы - двух граждан Абхазии и одного -  Грузии.  

 

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