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Под Курском водитель сбил женщину и скрылся

Сегодня, 13:51
Под Курском водитель сбил женщину и скрылся
Накануне вечером в Мантуровском районе водитель сбил женщину и скрылся. По информации Госавтоинспекции, ДТП произошло около 19 часов вблизи села Лукьяновка. Неустановленный водитель неустановленного автомобиля допустил наезд на 46-летнюю женщину, двигавшуюся в попутном направлении. Пострадавшая с травмами обратилась в местную райбольницу. Водитель с места ДТП скрылся.
Добавим, что это не единственная авария с участием пешехода. Около 17 часов еще одно произошло в Курске возле дома №74 по улице Красной Армии. Здесь водитель автомобиля «Ауди-Q7» сбил 52-летнюю женщину, переходившую проезжую часть вне пешеходного перехода. Она с травмой обратилась в БСМП Курска.


 

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