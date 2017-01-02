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Пострадавшим на производстве повысят страховые выплаты на 4%

Сегодня, 13:56
Пострадавшим на производстве повысят страховые выплаты на 4%
С 1 января 2017 года проиндексированы ежемесячные страховые выплаты пострадавшим на производстве. Они увеличатся на коэффициент на 4%. На учете в Курском региональном отделении Фонда социального страхования состоят 4400 пострадавших на производстве. Треть из них имеют профессиональные заболевания, остальные - получили увечья в результате тяжелых производственных травм. Уже в январе получателям перечислят  выплаты с учетом индексации. Средний размер страховой выплаты в Курской области - 7240 рублей. В 2017-м расходы на страховое обеспечение пострадавших запланированы в размере 390 млн рублей.

 

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