Пострадавшим на производстве повысят страховые выплаты на 4%

С 1 января 2017 года проиндексированы ежемесячные страховые выплаты пострадавшим на производстве. Они увеличатся на коэффициент на 4%. На учете в Курском региональном отделении Фонда социального страхования состоят 4400 пострадавших на производстве. Треть из них имеют профессиональные заболевания, остальные - получили увечья в результате тяжелых производственных травм. Уже в январе получателям перечислят выплаты с учетом индексации. Средний размер страховой выплаты в Курской области - 7240 рублей. В 2017-м расходы на страховое обеспечение пострадавших запланированы в размере 390 млн рублей.





Сегодня, 13:56