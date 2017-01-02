В центре Курска ограбили ларек с пирожками

В центре Курска по горячим следам задержаны трое молодых людей, подозреваемых в краже из продуктового киоска на улице Садовая. Около 3 часов ночи в полицию позвонил сторож одного из соседних зданий, который на мониторе наружного наблюдения заметил, как неизвестные пытаются проникнуть в павильон. Злоумышленники вынесли из ларька несколько пакетов с пирожками, семечками, чипсами и газировкой. К месту преступления направились все наряды полиции и Национальной гвардии, патрулирующие район. При виде полицейских воришки разбежались в разные стороны, но одного удалось задержать. Двух других обнаружили несколькими кварталами ниже. У молодых людей изъяли два блока сигарет и около 800 рублей монетами. Позже полицейские нашли и пакеты с краденым товаром, которые воришки выбросили на бегу. Возбуждено уголовное дело. За кражу пирожков и газировки подозреваемым грозит до 5 лет лишения свободы.

Сегодня, 14:02