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Автомобилистов призывают быть особенно осторожными в снегопад

Сегодня, 14:18
Автомобилистов призывают быть особенно осторожными в снегопад
Обильное выпадение осадков в регионе отразилось на дорожной обстановке. Все аварийно-спасательные службы приведены в повышенную готовность для ликвидации последствий снегопада. Сотрудники ГИБДД оказывают необходимую помощь снегоуборочной технике и водителям автотранспорта. Госавтоинспекция призывает автолюбителей не оставлять свой транспорт на проезжей части, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники. Автотранспорт, препятствующий уборке проезжей части улиц, будет эвакуирован на штраф-стоянку. Особую осторожность необходимо проявлять и пешеходам. Им рекомендуют использовать световозвращающие элементы на одежде, передвигаться только по тротуарам, а переходить проезжую часть только по пешеходным переходам, предварительно убедившись в безопасности.
Все участники дорожного движения, попавшие в трудную ситуацию на дороге, могут круглосуточно обращаться за помощью в подразделения Госавтоинспекции. Сотрудники постараются оказать все возможное содействие, при необходимости помогут с вызовом технической службы или эвакуатора. Телефон дежурной части УМВД России по Курской области 02, с мобильного 020; телефоны дежурной части Госавтоинспекции Курской области (4712)36-70-01; 36-70-02.

 

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