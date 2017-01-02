В аптеке изъяли партию запрещенной спиртосодержащей продукции

В Октябрьском районе полицейские в одной из аптек выявили факт реализации запрещенной продукции. Провизор продал антисептическое средство с содержанием этилового спирта более 25%, после чего его задержали. Приобретенный товар изъяли и направили на исследование. В региональном Управлении МВД сообщили, что в целях предотвращения дальнейшей реализации раствора в аптеке изъяли всю партию товара. Сейчас в отношении провизора возбуждено дело об административном правонарушении. Ему грозит штраф от 1500 до 2000 рублей. Для должностных лиц он составит от 3 до 4 тысяч рублей, для юридических лиц - от 30 до 40 тысяч с конфискацией продукции либо без таковой. Полиция просит курян сообщать о продаже спиртосодержащей непищевой продукции с содержанием этилового спирта более 25% по телефону 02, с мобильного 102 или в ближайший отдел полиции. Это может предотвратить случаи массового отравления граждан, в том числе и со смертельным исходом.





Сегодня, 08:01