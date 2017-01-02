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Курских детей осмотрят кардиохирурги центра имени Бакулева

Сегодня, 08:08
Курских детей осмотрят кардиохирурги центра имени Бакулева
Сегодня в поликлинике Курской областной детской клинической больницы очередной прием проведут кардиохирурги из Москвы, из Научного центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева. Как пояснил главврач больницы Игорь Зоря, будет осмотрено около ста детей с врожденными пороками сердца. Московские специалисты проведут консультации, оценят состояние детей, которые уже прошли лечение в столичном научном центре, и отберут юных курян, которым необходимо оперативное вмешательство в клинике федерального уровня. Подобные приемы московские медики проводят в Курске регулярно.

 

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