Курских детей осмотрят кардиохирурги центра имени Бакулева

Сегодня в поликлинике Курской областной детской клинической больницы очередной прием проведут кардиохирурги из Москвы, из Научного центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева. Как пояснил главврач больницы Игорь Зоря, будет осмотрено около ста детей с врожденными пороками сердца. Московские специалисты проведут консультации, оценят состояние детей, которые уже прошли лечение в столичном научном центре, и отберут юных курян, которым необходимо оперативное вмешательство в клинике федерального уровня. Подобные приемы московские медики проводят в Курске регулярно.

Сегодня, 08:08