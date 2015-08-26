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Первую партию курских конфет отправили во Вьетнам

Сегодня, 08:12
Первую партию курских конфет отправили во Вьетнам
Первую партию курских конфет отправили во Вьетнам. Как сообщили в региональной администрации, три тонны сладкой продукции поставили партнерам в  декабре 2016 года. Курская область намерена развивать дальнейшее сотрудничество с Вьетнамом. Этим займется специально созданная рабочая группа под руководством заместителя губернатора Александра Криволапова. Уже утвержден план мероприятий по реализации достигнутых в различных сферах договоренностей. В частности, это касается поставок на вьетнамский рынок мясной продукции, сахара, зерна и других товаров, развития отношений в сфере туризма, образования. 

 

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