Изменился перечень лицензируемых работ
Сегодня, 16:44
С 1 января 2017 года изменениями в федеральном законодательстве предусмотрен новый предмет и порядок лицензирования видов геодезической и картографической деятельности. Перечень лицензируемых работ сокращен с 12 до 8. Вместе с тем, включены некоторые виды работ, ранее не лицензируемые или лицензируемые частично.
Кроме того, переименуются отдельные виды лицензируемой деятельности, что потребует переоформления действующих лицензий.
Лицензии на выполнение геодезических и картографических работ выдает Управление Росреестра по Курской области. Специалисты Управления контролируют соблюдение порядка лицензирования геодезической и картографической деятельности, проводят проверки и выдают предписания на устранение выявленных нарушений.
С 1 января 2017 года лицензированию подлежат работы по:
определению параметров фигуры Земли и гравитационного поля;
созданию или обновлению государственных топографических карт и планов;
созданию государственных геодезических сетей, нивелирных сетей, гравиметрических сетей и геодезических сетей специального назначения, в том числе сетей дифференциальных геодезических станций.
Понадобится лицензия на проведение работ по установлению, изменению и уточнению прохождения государственной границы Российской Федерации, границ между субъектами и муниципальными образованиями.
Остальные виды геодезических и картографических работ могут проводиться без оформления лицензии.
Законодательством также уточняются требования к образованию соискателей лицензий и лицензиатов.
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