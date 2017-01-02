Изменился перечень лицензируемых работ

С 1 января 2017 года изменениями в федеральном законодательстве предусмотрен новый предмет и порядок лицензирования видов геодезической и картографической деятельности. Перечень лицензируемых работ сокращен с 12 до 8. Вместе с тем, включены некоторые виды работ, ранее не лицензируемые или лицензируемые частично.

Кроме того, переименуются отдельные виды лицензируемой деятельности, что потребует переоформления действующих лицензий.

Лицензии на выполнение геодезических и картографических работ выдает Управление Росреестра по Курской области. Специалисты Управления контролируют соблюдение порядка лицензирования геодезической и картографической деятельности, проводят проверки и выдают предписания на устранение выявленных нарушений.

С 1 января 2017 года лицензированию подлежат работы по:

определению параметров фигуры Земли и гравитационного поля;

созданию или обновлению государственных топографических карт и планов;

созданию государственных геодезических сетей, нивелирных сетей, гравиметрических сетей и геодезических сетей специального назначения, в том числе сетей дифференциальных геодезических станций.

Понадобится лицензия на проведение работ по установлению, изменению и уточнению прохождения государственной границы Российской Федерации, границ между субъектами и муниципальными образованиями.

Остальные виды геодезических и картографических работ могут проводиться без оформления лицензии.

Законодательством также уточняются требования к образованию соискателей лицензий и лицензиатов.





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