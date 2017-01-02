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В Курске пройдёт детский конкурс красоты

Сегодня, 08:15
В Курске пройдёт детский конкурс красоты
Финал конкурса «LittleSuperModel Черноземье- 2017» пройдёт в Курске 4 февраля. Участие в нем примут модели от 2,5 до 17 лет. По словам организаторов, выбирать победителя будут известные гости и именитые члены жюри. Участникам предстоит показать не только свои внешние данные, но и творческие способности для того, чтобы завоевать заветные короны. Наблюдать за ходом состязания будут и спонсоры. Лучшим они вручат ценные подарки. В прошлом году за звание Маленькой супермодели Черноземья сражались представительницы 8 городов. 

 

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