Житель Дмитриева заплатил полумиллионный долг по алиментам ради поездки в Индию

С жителя Дмитриева перед Новым годом сняли ограничение на выезд за пределы России, после того, как он полностью погасил долг по алиментам. Как сообщили в службе судебных приставов, в ведомстве находилось исполнительное производство о взыскании с мужчины алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка в размере четверти всех видов заработка ежемесячно. Задолженность нерадивого отца по алиментам составляла 439 тысяч рублей. Однако погасить долг мужчина решил лишь тогда, когда под угрозой срыва оказалась его поездка в Индию. Житель Дмитриева сам пришел к приставам и оплатил не только задолженность по алиментам, но и исполнительский сбор. После этого курянин смог спокойно вылететь за границу.





Сегодня, 08:05