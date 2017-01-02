Курские приставы выдворили из страны 162 иностранца

Курские приставы в 2016-м выдворили из страны 162 иностранца, в том числе двоих детей. Как пояснили в ведомстве, выдворение иностранных граждан проводится на основании решения суда. Повод для принятия такого решения - нарушение сроков пребывания на территории России либо нарушение правил трудовой деятельности. Также в отношении виновного лица применяются дополнительные административные меры – наложение штрафа, а также запрет въезда на территорию нашей страны в течение пяти лет. В 2016 году административному выдворению подвергались граждане Таджикистана и Узбекистана, Украины, Армении, Молдовы, Грузии, Кыргызстана, Азербайджана, Болгарии, Турции, Индии и Афганистана.

Сегодня, 08:08