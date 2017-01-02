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Студенты профильных учебных заведений постигают азы профессии на объектах Курскэнерго

Вчера, 17:26
Студенты профильных учебных заведений постигают азы профессии на объектах Курскэнерго
В филиале ПАО «МРСК Центра» – «Курскэнерго» подвели итоги работы по организации прохождения в 2016 году производственной практики в подразделениях предприятия студентами профильных высших и средних специальных учебных заведений. Такую возможность в указанный период получили старшекурсники Курской государственной сельскохозяйственной академии, Юго-Западного государственного университета, Курского электромеханического техникума и  Курского электромонтажного техникума, а также слушатели Курского областного центра подготовки и переподготовки кадров жилищно-коммунального хозяйства и учебно-производственного центра – всего 326 человек. 
Под руководством опытных наставников практиканты постигали азы будущей профессии, приобретая навыки работы по эксплуатации  энергооборудования и устройств релейной защиты и автоматики. Перед началом занятий они в обязательном порядке проходили первичный и вводный инструктажи. 
Выбор подразделения и специфика работы, выполняемой студентами, напрямую были связаны с темами их дипломных работ. Это помогло ребятам глубже разобраться в предмете изучения и лучше подготовиться к защите своих научных проектов.
Во время прохождения практики для студентов были организованы экскурсии в Центр управления сетями Курскэнерго, где они познакомились с работой диспетчерской службы филиала, увидели современное оборудование, позволяющее  в онлайн-режиме отслеживать работу энергообъектов и оперативно-выездных бригад, и в Музей  истории энергетики.  А также – встречи с представителями технического блока  и управления по работе с персоналом, которые помогли  практикантам  получить представление о технической, корпоративной и социальной политике  Курскэнерго. 
 «Производственная практика в Курскэнерго – это не просто  возможность на практике закрепить теоретические знания, полученные в учебных аудиториях. Она может стать и отправной точкой в профессиональной карьере будущих энергетиков. По ее итогам мы получаем возможность определить наиболее грамотных и перспективных ребят, которые по завершении учебы  приглашаются на  работу в филиал. На сегодняшний день в Курскэнерго работает более 1500 выпускников учебных заведений Курской области – причем, многие из них на руководящих должностях», – подчеркнула начальник управления по работе с персоналом Курскэнерго Людмила Мокроусова.

 

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