В Тимском районе в автокатастрофе погибли два человека

Вчера, 20:22Сегодня в Тимском районе ДТП унесло жизни двух человек. Как сообщили в региональном Управлении МВД, авария произошла около 14 часов на 95-м километре трассы "Курск-Воронеж-Борисоглебск". Водитель автомобиля "Лексус RX-300", двигавшийся в сторону Воронежа, выехал на встречную полосу и врезался в КАМАЗ. После столкновения машины вылетели в кювет. Погибли водитель и пассажир иномарки, их личности устанавливаются. Водителя КАМАЗа с травмами госпитализировали. Выясняются все обстоятельства автокатастрофы.