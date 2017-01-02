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В Тимском районе в автокатастрофе погибли два человека

Вчера, 20:22
В Тимском районе в автокатастрофе погибли два человека
Сегодня в Тимском районе ДТП унесло жизни двух человек. Как сообщили в региональном Управлении МВД, авария произошла около 14 часов на 95-м километре трассы "Курск-Воронеж-Борисоглебск". Водитель автомобиля "Лексус RX-300", двигавшийся в сторону Воронежа, выехал на встречную полосу и врезался в КАМАЗ. После столкновения машины вылетели в кювет. Погибли водитель и пассажир иномарки, их личности устанавливаются. Водителя КАМАЗа с травмами госпитализировали. Выясняются все обстоятельства автокатастрофы.

 

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