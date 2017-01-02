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В новогодние праздники курские таможенники изъяли патрон и квадрокоптер

Сегодня, 10:13
В новогодние праздники курские таможенники изъяли патрон и квадрокоптер
Новогодние праздники в пунктах пропуска Курской таможни прошли в штатном режиме. За это время через них проследовало  более шести тысяч легковых автомобилей, 438 грузовиков, 147 автобусов и около 25 тысяч физических лиц. Пики интенсивных нагрузок  на пункты пропуска пришлись на 30 декабря и 5 января. В новогодние праздники граждане, в целом, соблюдали таможенные правила. За праздники возбуждено всего 8 дел об административных правонарушениях. В пункте пропуска Теткино в сумочке гражданки Украины обнаружили патрон к стрелковому оружию. Со слов женщины, патрон ей подарила знакомая в качестве сувенира. Его изъяли и направили на экспертизу, после нее будет принято процессуальное решение. Интересную находку сделали таможенники при осмотре украинского автомобиля «Форд Фиеста». Они обнаружили летательный аппарат, оборудованный видеокамерой. К нему прилагался пульт дистанционного управления, запасные аккумуляторы и лопасти. 38-летний украинец пояснил, что собирался использовать квадрокоптер в своей профессиональной деятельности. Он должен сделать видео-фотосъемку в интересах одного из подмосковных агрохолдингов. Однако беспилотник нужно было задекларировать. В итоге квадрокоптер изъят. Возбуждено дело об административном правонарушении. 

 

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