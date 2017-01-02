Под колёсами автобуса погиб пешеход

12 января в Курчатовском районе под колесами автобуса "Лиаз" погиб пешеход. По информации региональной Госавтоинспекции, смертельное ДТП произошло около 6 утра на трассе "Курск-Рыльск". Водитель рейсового автобуса допустил наезд на 41-летнего мужчину, двигавшегося по проезжей части в попутном направлении. Пешеход скончался на месте.

Добавим, что это не единственная авария с участием пешехода 12 января. Около 14 часов в Курске на регулируемом перекресте на улице 50 лет Октября маршрутка "Газель" сбила 23-летнюю беременную женщину, которая переходила дорогу на зеленый свет. Пострадавшую доставили в больницу.

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