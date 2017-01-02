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Белгородец приезжал в Курск обворовывать камеры хранения в супермаркетах

Сегодня, 16:23
Белгородец приезжал в Курск обворовывать камеры хранения в супермаркетах
Житель Белгорода приезжал в Курск на криминальные гастроли. В 2016-м молодой человек похищал вещи из камер хранения супермаркетов. От его действий пострадали две женщины в разных районах города. Полицейские составили ориентировку на подозреваемого благодаря системе видеонаблюдения, установленной в магазине. Но поиски в Курске не принесли результатов, тогда информацию о злоумышленнике распространили по всей России. Вора задержали в Белгороде. Молодой человек уже даёт признательные показания, решается вопрос об избрании для него меры пресечения в виде заключения под стражу - сообщили в городском Управлении МВД.

 

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