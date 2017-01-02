Русский камерный оркестр отметит 20-летие грандиозным концертом

Русский камерный оркестр отметит 20-летие грандиозным концертом. Он состоится 10 февраля. В программе - выступление именитых музыкантов со всего мира. Напомним, Русский камерный оркестр создан в 1997м трубачом-виртуозом, дирижером Сергеем Проскуриным. За годы творческой деятельности записано 10 дисков, дано более 1200 концертов, значительная часть из которых – благотворительные. В исполнении оркестра прозвучало огромное количество премьерных произведений, которые до этого не исполнялись в России. Поклонники Русского камерного оркестра смогли также услышать и увидеть замечательных солистов, дирижеров, композиторов с известными мировыми именами из Швеции, Дании, Канады, Германии, Великобритании, Тайваня, Франции, Японии, Ирландии, США и многих других стран.

Сегодня, 16:54