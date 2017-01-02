Действия UCP натолкнули журналистов на мысль о шпионаже Ильи Щербовича
Сегодня, 12:50
"Росбалт" пишет, что Щербович может являться иностранным шпионом. К таким выводам сотрудников издания подтолкнула несуразность исков фонда Щербовича к государственной транспортной монополии. В частности, UCP потребовал от "Транснефти" выплатить на принадлежащие ему префы больше средств, чем на обычные. Также фонд предложил альтернативный вариант - признать привилегированные акции обычными, что позволяло использовать их при голосовании в совет директоров. Оператор магистральных нефтепроводов, естественно, не пошел на такой шаг, а сопротивление "Транснефти" фактически означало бы конфликт с правительством страны.
Другим подозрительным моментом стало неожиданное требование UCP предоставить такие документы, как договоры в отношении сделок с производными финансовыми инструментами, заверенные копии расшифровок прибылей и убытков компании, внутренние документы, благодаря которым устанавливается политика управления рисками, и, в заключение, протоколы заседаний совета директоров ответчика за период с 2013 по 2015 гг. В издании говорится о том, что такая фура бумаг, обработка которых займет не один месяц, пригодилась бы сотрудникам разведки военного альянса стран Запада во главе с Америкой. Как объяснил сам Щербович, все вышеперечисленные документы помогут фонду определиться, стоит ли приобретать акции "Транснефти". Примечательно, что на протяжении последних нескольких лет UCP не требовались никакие бумаги для покупки акций.
Также журналисты заострили внимание на другом не менее важном вопросе, откуда у фонда бизнесмена на счету появились миллиарды долларов. Это при том, что в последнее время UCP вложил порядка 10 млрд.долларов, а его самая прибыльная сделка - продажа Deutsche Bank доли в финансовой компании UFG за $100 млн., состоявшаяся целых 12 лет назад. На этот вопрос Щербович отвечает туманно, делая отсылку к неким партнерам. Если обратиться к месту регистрации фонда Щербовича, то сомнений в том, что он является шпионом иностранных государств не останется: UCP зарегистрирован на островах Кайман. Как известно, они принадлежат члену североатлантического альянса Британии.
"Росбалт" пишет, что Щербович может являться иностранным шпионом. К таким выводам сотрудников издания подтолкнула несуразность исков фонда Щербовича к государственной транспортной монополии. В частности, UCP потребовал от "Транснефти" выплатить на принадлежащие ему префы больше средств, чем на обычные. Также фонд предложил альтернативный вариант - признать привилегированные акции обычными, что позволяло использовать их при голосовании в совет директоров. Оператор магистральных нефтепроводов, естественно, не пошел на такой шаг, а сопротивление "Транснефти" фактически означало бы конфликт с правительством страны.
Другим подозрительным моментом стало неожиданное требование UCP предоставить такие документы, как договоры в отношении сделок с производными финансовыми инструментами, заверенные копии расшифровок прибылей и убытков компании, внутренние документы, благодаря которым устанавливается политика управления рисками, и, в заключение, протоколы заседаний совета директоров ответчика за период с 2013 по 2015 гг. В издании говорится о том, что такая фура бумаг, обработка которых займет не один месяц, пригодилась бы сотрудникам разведки военного альянса стран Запада во главе с Америкой. Как объяснил сам Щербович, все вышеперечисленные документы помогут фонду определиться, стоит ли приобретать акции "Транснефти". Примечательно, что на протяжении последних нескольких лет UCP не требовались никакие бумаги для покупки акций.
Также журналисты заострили внимание на другом не менее важном вопросе, откуда у фонда бизнесмена на счету появились миллиарды долларов. Это при том, что в последнее время UCP вложил порядка 10 млрд.долларов, а его самая прибыльная сделка - продажа Deutsche Bank доли в финансовой компании UFG за $100 млн., состоявшаяся целых 12 лет назад. На этот вопрос Щербович отвечает туманно, делая отсылку к неким партнерам. Если обратиться к месту регистрации фонда Щербовича, то сомнений в том, что он является шпионом иностранных государств не останется: UCP зарегистрирован на островах Кайман. Как известно, они принадлежат члену североатлантического альянса Британии.
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