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В Курск в багажнике автобуса из Дагестана отправили ослика

Вчера, 10:37
В Курск в багажнике автобуса из Дагестана отправили ослика
Водитель рейсового автобуса Махачкала — Курск взял в багаж маленькую ослицу Марину. Когда водитель автобуса узнал, что животное отправляют в другой регион, чтобы вылечить 9-летнего ребёнка от страха темноты, то согласился взять ослика в багажник и даже отказался брать за это деньги. К отправке живой посылки основательно подготовились: получили справку от ветеринара, что животное здорово, утеплили багажник, подготовили одеяло и памперс для животного. Водитель обещал в пути делать остановки, чтобы наблюдать, как Марина справляется с дорогой. Как пишет «Лайф», в селе Кремяное Курской области для ослицы подготовили тёплый сарай, запас молока и корма. В семье Зелимхановых с помощью животного надеются избавить сына от боязни темноты. По существующему в народе поверью, избавиться от фобии ему поможет двухмесячный ослик. 

 

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