Во Льгове новоселье справили 12 семей

Во Льгове 12 семей справили новоселье. Им вручили ключи от новых квартир. Трехэтажный многоквартирный дом построили в рамках реализации областной программы по переселению граждан из аварийного жилья. Здание возводили за счет средств федерального, областного и местного бюджетов. Всего на эти цели затрачено почти 10 миллионов рублей. У квартир различный метраж и планировка, так как строительство велось с учетом площади прошлого жилья. Они полностью отделаны и оснащены поквартирным отоплением, сантехникой и газовым оборудованием. По информации региональной администрации, реализация программы Курской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда подходит к завершению. Осталось расселить порядка 3 тысяч квадратных метров жилья в Дмитриеве, Обояни, Щиграх и поселке Горшечное. Эта работа будет завершена в установленные законом сроки – до 1 сентября 2017 года.

Вчера, 08:05