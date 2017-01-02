поиск по сайту
 

Перед крещенскими купаниями спасатели тренировались доставать людей из воды

Вчера, 08:07
Перед крещенскими купаниями спасатели тренировались доставать людей из воды
В преддверии крещенских купаний инспекторы ГИМС совместно со спасателями-водолазами Аварийно-спасательной службы Курской области и пожарными тренировались доставать людей, провалившихся под лед. По легенде учений два рыбака провалились под лед. Один из мужчин сразу же стал тонуть, второй – оставался на плаву. Пострадавшему бросили веревку и помогли выбраться из воды. Затем  к своей работе приступили водолазы. Они вытащили со дна манекен, изображающий тело погибшего рыбака. Действия спасателей и водолазов назвали слаженными, а это важно, тем более на этой неделе православные отметят большой церковный праздник. В Крещенскую ночь будут действовать 49 купелей, три из них в Курске. Возле каждой будут дежурить спасатели и медики с необходимым арсеналом.

 

Напечатать К списку новостей
 
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Январь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама