Перед крещенскими купаниями спасатели тренировались доставать людей из воды

В преддверии крещенских купаний инспекторы ГИМС совместно со спасателями-водолазами Аварийно-спасательной службы Курской области и пожарными тренировались доставать людей, провалившихся под лед. По легенде учений два рыбака провалились под лед. Один из мужчин сразу же стал тонуть, второй – оставался на плаву. Пострадавшему бросили веревку и помогли выбраться из воды. Затем к своей работе приступили водолазы. Они вытащили со дна манекен, изображающий тело погибшего рыбака. Действия спасателей и водолазов назвали слаженными, а это важно, тем более на этой неделе православные отметят большой церковный праздник. В Крещенскую ночь будут действовать 49 купелей, три из них в Курске. Возле каждой будут дежурить спасатели и медики с необходимым арсеналом.

Вчера, 08:07