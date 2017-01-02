Во Льгове открыли две новые котельные

Во Льгове открыли две модульные котельные 500 и 600 мВт общей стоимостью порядка 12 млн рублей. Они построены взамен устаревших угольных котельных, износ которых составлял более 90%. Благодаря их вводу на индивидуальное теплоснабжение переведено 13 многоквартирных жилых домов. В обладминистрации отметили, что работа по закрытию угольных котельных и переводу потребителей на индивидуальное газовое отопление будет продолжена. Планируется реконструировать две квартальные котельные в Рыльске и Хомутовке, закрыть пять нерентабельных котельных, в том числе еще две во Льгове.





Вчера, 08:08