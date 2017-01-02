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В Свободе пройдет Крещенская ярмарка

Вчера, 08:09
В Свободе пройдет Крещенская ярмарка
В Свободе Золотухинского района состоится Крещенская ярмарка – 2017. Она пройдет 18-19 января в главном выставочном павильоне. В эти дни куряне смогут не только набрать воды из святых источников Коренной пустыни, но и отведать продукцию русской кухни, представленную ведущими предприятиями общественного питания региона. Также на ярмарке организуют продажу промышленных и продовольственных товаров, изделий народных промыслов, выступления коллективов художественной самодеятельности. Время работы ярмарки: 18 января с 18.00 до 3.00; 19 января с 11.00 до 16.00.

 

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