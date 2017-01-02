В Курскэнерго прошел первый в этом году День охраны труда

В филиале ПАО «МРСК Центра» – «Курскэнерго» прошел первый в 2017 году День охраны труда (ДОТ). Такие мероприятия проводятся в Курскэнерго, как и в других филиалах компании, ежемесячно, с целью обеспечения контроля за соблюдением персоналом правил охраны труда и техники безопасности при проведении работ.

Комиссия по проведению Дня охраны труда, в состав которой вошли руководители и специалисты исполнительного аппарата, управления производственной безопасности и производственного контроля, технического блока, службы механизации и транспорта Курскэнерго, проверила укомплектованность персонала районов электрических сетей (РЭС) и служб филиала спецодеждой и обувью, защитными средствами, такелажем и приспособлениями.

На временных и постоянных рабочих местах были организованы проверки соблюдения правил допуска персонала для производства работ, эксплуатации оборудования подстанций и линий электропередачи. Повышенное внимание уделялось соблюдению работниками требований действующих правил, норм, инструкций, стандартов и других директивных документов по охране труда, качеству ведения оперативных переговоров.





В ходе практической части ДОТ были проведены показательные допуски персонала управлений распределительных и высоковольтных сетей, бригад по обслуживанию электрооборудования РЭС. Руководители службы механизации и транспорта Курскэнерго провели дополнительный инструктаж водителей, в ходе которого обратили внимание на необходимость строгого соблюдения правил дорожного движения и скоростного режима в условиях гололедицы на дорогах.





В программу первого в нынешнем году Дня охраны труда также дополнительно была включена проверка деятельности специалистов подрядных организаций, выполняющих работы в электроустановках Курскэнерго.

По итогам Дня охраны труда комиссией намечено около 280 мероприятий, направленных на совершенствование профессиональных навыков работников, повышение уровня безопасной эксплуатации оборудования. Согласно плану, их необходимо выполнить до проведения очередного ДОТ.





Вчера, 17:00