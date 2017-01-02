В Беловском районе автомобиль переехал лежавшего на дороге мужчину

В Беловском районе на автодороге «Обоянь - Суджа» 13 января легковой автомобиль переехал 57-летнего мужчину, который уже лежал на проезжей части. Водитель с места происшествия скрылся, однако полицейским удалось его быстро найти. За рулем ВАЗ-2115, совершившим наезд, находился 52-летний мужчина. Теперь правоохранительным органам предстоит выяснить все обстоятельства происшествия, а также установить, что именно стало причиной смерти потерпевшего - наезд автомобиля, падение на дорогу или что-то еще.

Вчера, 17:02