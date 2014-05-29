Несколько курских улиц останутся без света

На этой неделе сразу несколько улиц Курска останутся без света. Отключение электроэнергии связано с ремонтом сетей. Так, по сообщению «Курских электрических сетей» 17-го и 18-го января с 9:00 до 16:00 обесточат переулок Узенький и Узенький проезд, .

Уже сегодня и до 20-го января с 9:00 до 16:00 не будет света на улице Центральной, Призаводской, Призаводском проезде, Призаводском переулке, улице Голубиной, Пограничную, Нижнюю Луговую, Чумаковскую, Овечкина, Бочарова, а также на 1-й Нижнелуговом переулке, 2-й Нижнелуговом переулке, 1-й Даньшинском переулке. В эти же дни, но до 16:30 свет погаснет на улицах Фрунзе, 8-го Марта, Линейной, в 1-м Железнодорожном переулке, 2-м Железнодорожном переулке, на улицах Чайковского, Станционной, Дубровинского, Первомайской, Октябрьской.

Вчера, 17:05