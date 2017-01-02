Огнеборцы пояснили, почему приезжают «тушить пожар без воды»

На официальном сайте регионального МЧС появилась информация о том, что специалистам на пожарах в Курске и районах приходится регулярно слышать упреки от жителей: мол, приехали тушить возгорание без воды в автоцистерне.

«Удивление некомпетентного человека вполне понятно, когда пожарный расчет, вместо того, чтобы скорее приступить к тушению, теряет драгоценные секунды на подключение насосов к гидранту, — пояснили в пресс-службе спасательного ведомства. — Но необходимо понимать, что установка пожарной машины на водоисточник — главная возможность повысить тактический потенциал отделения. Запаса автоцистерны хватает, максимум, на 10 минут работы, а этого часто бывает недостаточно». По информации спасателей, незамедлительное применение воды из автоцистерны оправдано в случаях, когда возникает угроза взрыва, аварии, обрушения конструкций или срыва работ по спасению людей. Содержимое баков может быть использовано для ограничения распространения огня до прибытия дополнительных пожарных подразделений

Вчера, 17:07