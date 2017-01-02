поиск по сайту
 

Огнеборцы пояснили, почему приезжают «тушить пожар без воды»

Вчера, 17:07
Огнеборцы пояснили, почему приезжают «тушить пожар без воды»
На официальном сайте регионального МЧС появилась информация о том, что специалистам на пожарах в Курске и районах приходится регулярно слышать упреки от жителей: мол, приехали тушить возгорание без воды в автоцистерне.
«Удивление некомпетентного человека вполне понятно, когда пожарный расчет, вместо того, чтобы скорее приступить к тушению, теряет драгоценные секунды на подключение насосов к гидранту, — пояснили в пресс-службе спасательного ведомства. — Но необходимо понимать, что установка пожарной машины на водоисточник — главная возможность повысить тактический потенциал отделения. Запаса автоцистерны хватает, максимум, на 10 минут работы, а этого часто бывает недостаточно». По информации спасателей, незамедлительное применение воды из автоцистерны оправдано в случаях, когда возникает угроза взрыва, аварии, обрушения конструкций или срыва работ по спасению людей. Содержимое баков может быть использовано для ограничения распространения огня до прибытия дополнительных пожарных подразделений

 

Напечатать К списку новостей
 
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Январь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама