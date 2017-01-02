Из-за нарушений на 60 суток остановили деятельность убойного пункта

В Железногорском районе сотрудники территориального Управления Россельхознадзора провели внеплановую проверку убойного пункта ЗАО «Заря». После ревизии его деятельность пришлось приостановить. Причина - многочисленные нарушения.

- Животные не подвергались предубойной выдержке и ветосмотру, - перечисляют инспекторы Россельхознадзора. - На предприятии не оборудованы рабочие места для опорожнения желудков, отсутствуют емкости для сбора непищевых боенских отходов и ветеринарных конфискатов. Не были найдены и рабочие места для проведения ветеринарно-санитарной экспертизы, а также документы о проведении дезинфекции убойного пункта.

В итоге в отношении юридического лица, ответственного за все эти недочеты, был составлен административный материал, который передали в районный суд. Суд назначил наказание в виде приостановления деятельности убойного пункта ЗАО «Заря» на 60 суток.

Вчера, 17:08