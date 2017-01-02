Курское «Динамо» в Видном крупно обыграло хозяек

Курское «Динамо» одержало очередную разгромную победу. На этот раз на выезде курянки обыграли «Спарту» 109:49. Встреча женской премьер-лиги прошла в подмосковном Видном. Заработанными баллами сумели отметиться все игроки из заявки «бело -голубых». А лучшими бомбардирами стали Энджел МакКотри — набравшая 15 очков, Ннемкади Огвумике — 14, Эпифания Принц — 12 и Виктория Медведева — 11. Следующую игру подопечные Лукаса Мондело проведут снова на выезде. 18 января «Динамо» предстоит встреча с турецким «Мерсином» в рамках Евролиги.

Вчера, 17:11