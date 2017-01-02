поиск по сайту
 

В Железногорске по факту гибели рабочих под составом возбудили уголовное дело

Вчера, 17:42
В Железногорске по факту гибели рабочих под составом возбудили уголовное дело
В Железногорске по результатам доследственной проверки, проводившейся по факту смерти двух мужчин при выполнении работ по ремонту железнодорожных путей, возбудили уголовное дело. Как пояснили в СК, дело завели по статье «нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух человек». Ранее мы рассказывали об этой трагедии. 16 декабря 2016 года при производстве работ на железнодорожной станции «Нулевая» под грузовой железнодорожный состав попали двое мужчин - 37-летний монтер и 38-летний сигналист. Оба скончались на месте. Следователи пришли к выводу, что это произошло из-за нарушений правил безопасности со стороны сотрудников предприятия. 

 

Напечатать К списку новостей
 
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Январь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама