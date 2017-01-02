В Железногорске по факту гибели рабочих под составом возбудили уголовное дело

В Железногорске по результатам доследственной проверки, проводившейся по факту смерти двух мужчин при выполнении работ по ремонту железнодорожных путей, возбудили уголовное дело. Как пояснили в СК, дело завели по статье «нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух человек». Ранее мы рассказывали об этой трагедии. 16 декабря 2016 года при производстве работ на железнодорожной станции «Нулевая» под грузовой железнодорожный состав попали двое мужчин - 37-летний монтер и 38-летний сигналист. Оба скончались на месте. Следователи пришли к выводу, что это произошло из-за нарушений правил безопасности со стороны сотрудников предприятия.

Вчера, 17:42