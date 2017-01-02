Под Курском «Газель» во время движения потеряла задние колеса

14 января на 5 км автодороги «Курск-Поныри» произошло необычное дорожно-транспортное происшествие. У микроавтобуса «Газель», за рулем которого находился 31-летний водитель, направлявшийся в сторону Курска, в процессе движения произошло самопроизвольное отсоединение задних колес с последующим опрокидыванием транспортного средства. Как сообщили в региональном Управлении ГИБДД, в результате происшествия пострадала 50-летняя пассажирка автобуса, ее с травмой доставили в больницу.

Вчера, 17:49