В Курской области один из самых дешевых холодцов

Курская область попала в тройку лидеров с самым дешевым набором продуктов, которые необходимы для приготовления холодца. Специалисты подсчитали стоимость приготовления этого блюда в разных регионах. За основу составители рейтинга взяли такой рецепт: курица и свинина (по 600 граммов), говядина (300 граммов), лук (100 граммов), морковь (150 граммов). Плюс лавровый лист, чеснок, соль, перец по вкусу. За такое количество продуктов в Курской области нужно выложить 297 рублей 12 копеек. Это третий результат по стране. Самый дешевый холодец оказался в Липецкой области. На второй строчке - Мордовия. Дороже всего холодец обойдется жителям Чукотки.





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