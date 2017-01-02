Курская область на пороге эпидемии по гриппу

В Курской области вновь существенно возросла заболеваемость гриппом и ОРВИ. По информации Роспотребнадзора, за прошедшую неделю в регионе зарегистрировали 7355 случаев гриппа и ОРВИ. 60% из них - на территории Курска. Более 70% пациентов это дети. До преодоления эпидпорога не хватает нескольких процентов - отмечают в санитарном ведомстве. Около половины заболевших подхватили Гонконгский грипп, который чреват серьезными последствиями в виде пневмонии. Ограничительные мероприятия в школах и детских садах на минувшей неделе не вводились.

Сегодня, 08:20