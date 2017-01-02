У курян, не установивших счетчики, подорожает коммуналка

С нового года повысился коэффициент при оплате горячей и холодной воды, отопления и газа без счетчика (по нормативу). Теперь он равен 1,5. Напомним, граждане, не установившие приборы учета, оплачивают не реальное потребление коммунальных услуг, а по нормативу. Чтобы побудить курян к установке счетчиков, на федеральном уровне решили установить повышающий коэффициент, причем его размер со временем увеличивают. Для потребителей, не установивших счетчики горячей воды у себя дома, размер платы с 1 января 2017го определяется исходя из нормативов потребления с применением повышающего коэффициента в размере 1,5, — проинформировали в пресс-службе Курского филиала компании «Квадра».

Сегодня, 08:04