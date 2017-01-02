поиск по сайту
 

У курян, не установивших счетчики, подорожает коммуналка

Сегодня, 08:04
У курян, не установивших счетчики, подорожает коммуналка
С нового года повысился коэффициент при оплате горячей и холодной воды, отопления и газа без счетчика (по нормативу). Теперь он равен 1,5. Напомним, граждане, не установившие приборы учета, оплачивают не реальное потребление коммунальных услуг, а по нормативу. Чтобы побудить курян к установке счетчиков, на федеральном уровне решили установить повышающий коэффициент, причем его размер со временем увеличивают. Для потребителей, не установивших счетчики горячей воды у себя дома, размер платы с 1 января 2017го определяется исходя из нормативов потребления с применением повышающего коэффициента в размере 1,5, — проинформировали в пресс-службе Курского филиала компании «Квадра».

 

Напечатать К списку новостей
 
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Январь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама