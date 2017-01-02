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Россельхознадзор призвал курян подарить вторую жизнь новогодней ёлке

Сегодня, 08:04
Россельхознадзор призвал курян подарить вторую жизнь новогодней ёлке
Закончились новогодние праздники, ёлки и сосны уже отправляют на мусорки. В Россельхознадзоре сетуют, что в Курске не развита «правильная» утилизация новогодних деревьев. Хотя и от них есть польза. К примеру, еловые и сосновые  ветки, а также их хвоя – лакомство для кроликов, свиней и  других домашних животных. Также ствол дерева можно использовать в декоративных целях. К примеру, распилить его на несколько частей и создать бордюр для цветочных клумб. Ветки идеальны для мульчирования. Хвоя — отличное удобрение. Она сохраняет влагу, защищает молодые саженцы от болезней и паразитов, не дает развиваться многочисленным сорнякам. Поэтому садоводы рекомендуют при посадке положить в лунку пригоршню иголок.  Тем, кто ещё не успел избавиться от лесной красавицы, возможно, пригодятся эти идеи. 

 

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