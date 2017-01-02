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У школьников начались олимпиады

Сегодня, 08:08
У школьников начались олимпиады
В КГУ стартовал региональный этап всероссийской олимпиады школьников. Он продлится до 22 февраля. Параллельно проходят областные олимпиады по учебным предметам, не вошедшим в список всероссийской олимпиады. В соревнованиях участвуют ученики 7 – 11 классов – победители муниципального этапа. Всероссийская олимпиада проводится по 21 общеобразовательному предмету, областная олимпиада охватывает всего три предмета: краеведение, основы православной культуры и черчение. По итогам сформируют сборную команду Курской области, которая будет защищать честь региона на заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников весной 2017 года. Победители и призеры заключительного этапа имеют определенные преференции при приеме в учреждения профессионального образования.

 

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