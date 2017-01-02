В Курске хотят установить памятник родителям Серафима Саровского

В Курске хотят установить памятник родителям православного святого Серафима Саровского Исидору и Агафье Машниным. Об этом объявили на праздновании 10-летия регионального общества преподобного Серафима Саровского. Это общество и является инициатором установки новой скульптуры. Памятник самому святому на курской земле уже установлен - он находится в Коренной Пустыни. Место, где появится новый памятник, уже практически определено, но пока его не называют. Эскизы будущей скульптуры также разрабатываются. Судя по всему, средства на установку памятной композиции будут собирать «всем миром».

Сегодня, 08:02