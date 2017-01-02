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Главе Пскова не понятно затягивание «дела Гавунаса»

Вчера, 19:59
Главе Пскова не понятно затягивание «дела Гавунаса»
Городской глава Пскова Иван Цецерский возмутился сроками следствия по уголовному делу, которое возбудили против бывшего заместителя председателя Псковского областного Собрания Михаила Гавунаса.  Оно до сих пор находится на стадии расследования и не направляется в суд. Цецерский дал комментарий главным редакторам местных СМИ по поводу того не раздражают ли его плакаты, развешанные по городу, с призывами передать «дело Гавунаса» в суд.

По его словам прошло уже почти 5 лет, а расследование все еще продолжается. Необходимо поставить точку в этом разбирательстве: или передать дело в суд, или закрыть его за неимением доказательств, считает Цесерский.

Напомним, что опальный олигарх покинул территорию РФ в 2012 году, сразу после того как против него открыли уголовное производство. В апреле ему инкриминировали подделку, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков согласно ч.3 ст.327 УК РФ. А через месяц его заподозрили в незаконном завладении активами предприятия «Псковпищепром» и нанесении ущерба в размере порядка 1 миллиард рублей.

В январе депутат Псковского областного Собрания Олег Брячак обратился в органы местной прокуратуры с просьбой взыскать 1 миллиард рублей с экс-вице-спикера Гавунаса, если они на самом деле считают, что он виновен, пишет Лента.ру.

 

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