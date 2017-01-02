Главе Пскова не понятно затягивание «дела Гавунаса»
Вчера, 19:59
По его словам прошло уже почти 5 лет, а расследование все еще продолжается. Необходимо поставить точку в этом разбирательстве: или передать дело в суд, или закрыть его за неимением доказательств, считает Цесерский.
Напомним, что опальный олигарх покинул территорию РФ в 2012 году, сразу после того как против него открыли уголовное производство. В апреле ему инкриминировали подделку, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков согласно ч.3 ст.327 УК РФ. А через месяц его заподозрили в незаконном завладении активами предприятия «Псковпищепром» и нанесении ущерба в размере порядка 1 миллиард рублей.
В январе депутат Псковского областного Собрания Олег Брячак обратился в органы местной прокуратуры с просьбой взыскать 1 миллиард рублей с экс-вице-спикера Гавунаса, если они на самом деле считают, что он виновен, пишет Лента.ру.
По его словам прошло уже почти 5 лет, а расследование все еще продолжается. Необходимо поставить точку в этом разбирательстве: или передать дело в суд, или закрыть его за неимением доказательств, считает Цесерский.
Напомним, что опальный олигарх покинул территорию РФ в 2012 году, сразу после того как против него открыли уголовное производство. В апреле ему инкриминировали подделку, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков согласно ч.3 ст.327 УК РФ. А через месяц его заподозрили в незаконном завладении активами предприятия «Псковпищепром» и нанесении ущерба в размере порядка 1 миллиард рублей.
В январе депутат Псковского областного Собрания Олег Брячак обратился в органы местной прокуратуры с просьбой взыскать 1 миллиард рублей с экс-вице-спикера Гавунаса, если они на самом деле считают, что он виновен, пишет Лента.ру.
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