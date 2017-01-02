За час на курских дорогах сбили двух пешеходов

Накануне вечером примерно за час на дорогах Курской области пострадали два пешехода. В седьмом часу в Железногорске водитель ВАЗа 99-й модели допустил наезд на 38-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавшую с травмами доставили в больницу. Часом позже ДТП с участием пешехода Госавтоинспекция зафиксировала в Рыльском районе в деревне Рыжевка. Микроавтобус "Газель" сбил 60-летнего мужчину, который шел по проезжей части в попутном направлении. Пешехода доставили в ближайшую райбольницу.

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