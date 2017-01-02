В Курске столкнулись экскаватор, КАМАЗ и БМВ

16 января в Курске произошла авария с участием трех транспортных средств. Около 15 часов возле дома №6 по улице Малых произошло столкновение КАМАЗа, двигавшегося со стороны 2 Новоселовки в сторону улицы Добролюбова, с попутным экскаватором-погрузчиком, этот в своб очередь протаранил стоящий у края проезжей части БМВ. В этой аварии пострадал 41-летний водитель экскаватора, его с черепно-мозговой травмой доставили в 4-ю городскую больницу - сообщили в Госавтоинспекции.

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