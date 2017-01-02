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Два украинца без документов пытались пробраться в Курскую область

Сегодня, 11:49
Два украинца без документов пытались пробраться в Курскую область
Курские пограничники пресекли нарушение государственной границы Российской Федерации. Как сообщили в пресс-службе ведомства, около села Гуево Суджанского района пограничный наряд задержал двух нарушителей. В ходе разбирательства  установили, что ими оказались два гражданина Украины без документов, удостоверяющих личность. Жители соседнего государства нарушили границу с хозяйственно-бытовыми целями. Они задержаны для выяснения обстоятельств совершения правонарушения, проводится комплекс процессуальных действий.

 

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