Два украинца без документов пытались пробраться в Курскую область

Курские пограничники пресекли нарушение государственной границы Российской Федерации. Как сообщили в пресс-службе ведомства, около села Гуево Суджанского района пограничный наряд задержал двух нарушителей. В ходе разбирательства установили, что ими оказались два гражданина Украины без документов, удостоверяющих личность. Жители соседнего государства нарушили границу с хозяйственно-бытовыми целями. Они задержаны для выяснения обстоятельств совершения правонарушения, проводится комплекс процессуальных действий.





Сегодня, 11:49