Подростки украли украшения с главной елки Железногорска

В Железногорске главная новогодняя елка, установленная на площади перед культурным центром «Русь», лишилась украшений с нижнего ряда. Как пишет газета «Железногорские новости» со ссылкой на директора КЦ «Русь» Владимира Герцена, пропали порядка двух десятков шаров стоимостью около 500 рублей каждый. Руководство центра приступило к расследованию инцидента. Уже отсмотрели видео с камер наблюдения, после чего выяснилось, что новогодние шары с елки сняли восемь подростков в возрасте от 14 до 18 лет. Дело обошлось без полиции - хулиганы согласились добровольно возместить ущерб. Более того, во время каникул они активно убирали территорию вокруг главной городской елки.

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