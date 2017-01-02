В Курске следователи завели дело по факту смерти в больнице пациентки

В Курске смерть пациентки в городской клинической больнице скорой медицинской помощи вылилась в уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности, вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей".

Как сообщили в СК, вечером 24 ноября 2016 года после попытки суицида – женщина пыталась отравиться таблетками - в медучреждение поступила 58-летняя жительница Курска. Ее сразу поместили в отделение острых отравлений. Медицинский персонал отделения не смог вставить катетер в вену для дальнейшего проведения экстренного лечения, в связи с чем больную перевели в анестезиолого-реанимационное отделение. Со второй попытки медики выполнили пункцию и катетеризацию правой подключичной вены, однако во время этой процедуры по неосторожности повредили верхнюю долю правого легкого. Состояние женщины резко ухудшилось, через полчаса произошла остановка сердца, курянка скончалась.

Проводятся все необходимые экспертизы и следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего, а также виновных в смерти пациентки.





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