18 февраля курский драмтеатр покажет "Бешеные деньги"

Курский драматический театр имени Пушкина готовит премьеру спектакля по комедии Островского "Бешеные деньги". Первый показ запланирован на 18 февраля. Категория 16+. Над спектаклем работал московский режиссер-постановщик – Павел Прибыток. Это его первая работа с труппой Курского театра.

В спектакле заняты: народный артист России Валерий Егоров, заслуженные артисты России: Эдуард Баранов, Людмила Мордовская, Галина Халецкая, Александр Швачунов; артисты: Сергей Бобков, Юлия Высочиненко, Дмитрий Жуков, Дарья Ковалева, Александр Олешня, Алексей Поторочин, Евгений Сетьков, Сергей Тоичкин, Михаил Тюленев.

Сюжет. Судьба юной красавицы Лидии Чебоксаровой висит на волоске: если она не найдет больших денег, то в скором времени ее ждет нищета и бесчестье. Казалось бы, где, как не в Москве можно найти неиссякаемый источник дохода. Вроде бы так легко, но, увы, золотые короли оказываются подделкой, а их состояния всего лишь мыльные пузыри. Вокруг только паразиты, готовые на любые хитрости, унижения и обман. Миражи рассеиваются, иллюзии покидает порхающую золотую бабочку. Осталось только одно: продать свою свободу и любовь, тому, кто заплатит больше. Внимание, господа! Аукцион открыт! И вот на горизонте появляется Савва Геннадьевич Васильков - провинциал, готовый кинуть весь мир к ее ногам. Да, несомненно, это ее последняя надежда. И Лидия начинает вести искусную игру, но она еще не знает, что все испытания только впереди.

Сегодня, 12:40