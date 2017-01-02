Ослик не перенес дороги из Дагестана в Курск

Печально завершилась история об ослике из Дагестана, который отправился в путь, чтобы помочь 9-летнему мальчику из Курска. Маленького ослика ждала семья Зелимхановых, проживающая в Соловьином крае. Ранее мы рассказывали: мальчик очень боится темноты. По народному поверью, помочь избавиться от страха может 2-месячный ослик. Животное в багажнике автобуса отправили из Махачкалы в Курск. До нашего города ослица Марина доехала, однако по пути из Курска в село Кремянное Кореневского района дорогу уже не выдержала. Когда машина прибыла в деревню, животное скончалось, сообщает "Лайф".





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