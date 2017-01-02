Завтра на проспекте Дериглазова откроют детский сад

Завтра в Курске состоится торжественное открытие «Детского сада № 15». Он расположен в новом микрорайоне Северный. Возведение детского сада на проспекте Дериглазова велось за счет инвестора при поддержке Администрации города.

Это второй детский сад в поселке Северный, планируется построить еще 4. Новое учреждение рассчитано на 280 детей. В здании, помимо 12-ти комнат для групп, есть музыкальный и спортивный залы, медицинский и пищеблок. Новый детсад могут посещать и малыши с ограниченными физическими возможностями.



Сегодня, 17:15